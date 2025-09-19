JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville Le Baume de Bouteville Bouteville
JEP | À la découverte de la Compagnie de Bouteville
Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville Charente
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-19
À la découverte de la Compagnie de Bouteville Une expérience gastronomique en Grande Champagne
Le Baume de Bouteville 1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 contact@bouteville.com
English :
Discover the Compagnie de Bouteville A gastronomic experience in Grande Champagne
German :
Auf Entdeckungsreise durch die Compagnie de Bouteville? Ein gastronomisches Erlebnis in der Grande Champagne
Italiano :
Scoprite la Compagnie de Bouteville? Un’esperienza gastronomica nella Grande Champagne
Espanol :
Descubra la Compagnie de Bouteville? Una experiencia gastronómica en la Grande Champagne
