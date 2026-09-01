JEP à la Maison d’Embraud Maison d’Embraud Château-sur-Allier
dimanche 20 septembre 2026 · Maison d'Embraud · Château-sur-Allier
Informations pratiques
Château-sur-Allier
JEP à la Maison d’Embraud
Maison d’Embraud Embraud Château-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
14h Visite guidée de l’exposition le Feu, la Flamme .
16h Aubade (danses et chants, initiation aux danses bourbonnaise)
.
Maison d’Embraud Embraud Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 43 82 lachavannee@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2:00 p.m.: Guided tour of the Fire, Flame exhibition.
4:00 p.m.: Aubade (dancing and singing, introduction to Bourbonnais dances)
L’événement JEP à la Maison d’Embraud Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région