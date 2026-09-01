JEP à la Maison d’Embraud Maison d’Embraud Château-sur-Allier

Informations pratiques

Château-sur-Allier

JEP à la Maison d’Embraud

Maison d’Embraud Embraud Château-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

14h Visite guidée de l’exposition le Feu, la Flamme .

16h Aubade (danses et chants, initiation aux danses bourbonnaise)

.

Maison d’Embraud Embraud Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 43 82 lachavannee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2:00 p.m.: Guided tour of the Fire, Flame exhibition.

4:00 p.m.: Aubade (dancing and singing, introduction to Bourbonnais dances)

L’événement JEP à la Maison d’Embraud Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région