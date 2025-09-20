JEP à la Maison départementale de la mémoire militaire Déols

JEP à la Maison départementale de la mémoire militaire Déols samedi 20 septembre 2025.

JEP à la Maison départementale de la mémoire militaire

Route du régiment Normandie-Niemen (ancienne Route de Lignières) Déols Indre

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des JEP, la Maison départementale de la mémoire militaire vous propose des visites guidées et une conférence.

Visites guidées le samedi et le dimanche par les Amis de la Martinerie.

Conférence sur La Photographie aérienne au service de l’archéologie, par Didier Dubant (docteur en histoire et membre de l’Aéro-club France). .

English :

The Maison départementale de la mémoire militaire (Departmental House of Military Remembrance) is offering guided tours and a conference to mark the YPD.

German :

Anlässlich der JEP bietet Ihnen das Maison départementale de la mémoire militaire geführte Besichtigungen und eine Konferenz an.

Italiano :

La Maison départementale de la mémoire militaire (Casa dipartimentale della memoria militare) offre visite guidate e una conferenza in occasione del YPD.

Espanol :

La Maison départementale de la mémoire militaire (Casa Departamental de la Memoria Militar) ofrece visitas guiadas y una conferencia con motivo del YPD.

