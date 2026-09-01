JEP à la Maison Mantin Place du Colonel Laussedat Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP à la Maison Mantin
Place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée d’un étage de la Maison.
Réservation recommandée / pas de choix de l’étage visité
.
Place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of one floor of the House.
Reservations recommended / You cannot choose which floor to tour
L’événement JEP à la Maison Mantin Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Ciné Débat Bonobos Cinéma CGR Moulins Moulins 10 septembre 2026
- Journée Portes Ouvertes Centre d’Addictologie Moulins 11 septembre 2026
- Animations au V and B route de Lyon Moulins 11 septembre 2026
- Concert JOLENE Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins 11 septembre 2026
- Soirée de lancement du jeu Potagume Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins 14 septembre 2026