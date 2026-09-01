JEP à la Maison Mantin Place du Colonel Laussedat Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP à la Maison Mantin

Place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée d’un étage de la Maison.

Réservation recommandée / pas de choix de l’étage visité

.

Place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

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English :

Guided tour of one floor of the House.

Reservations recommended / You cannot choose which floor to tour

L’événement JEP à la Maison Mantin Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région