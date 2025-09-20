JEP À la recherche de vos ancêtres dans les Côtes d’Armor Archives départementales Saint-Brieuc

JEP À la recherche de vos ancêtres dans les Côtes d’Armor Archives départementales Saint-Brieuc samedi 20 septembre 2025.

JEP À la recherche de vos ancêtres dans les Côtes d’Armor

Archives départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Centre généalogique des Côtes d’Armor.

Stand de généalogie. Visites libres.

Sam. 20 septembre, 14h 18h

Dim. 21 septembre, 10h 12h30 et 14h 18h .

Archives départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 78 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP À la recherche de vos ancêtres dans les Côtes d’Armor Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme