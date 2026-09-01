JEP – À la Recherche de Vos Ancêtres dans les Côtes d’Armor Archives Départementales Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP – À la Recherche de Vos Ancêtres dans les Côtes d’Armor

Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Stand d’accueil du public pour échanges avec les bénévoles de l’association. .

Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 78 77

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English :

L’événement JEP – À la Recherche de Vos Ancêtres dans les Côtes d’Armor Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme