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JEP – À la Recherche de Vos Ancêtres dans les Côtes d’Armor Archives Départementales Saint-Brieuc

samedi 19 septembre 2026 · Archives Départementales · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Archives Départementales
Adresse
7 Rue François Merlet
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

JEP – À la Recherche de Vos Ancêtres dans les Côtes d’Armor

Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Stand d’accueil du public pour échanges avec les bénévoles de l’association.   .

Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 78 77 

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English :

L’événement JEP – À la Recherche de Vos Ancêtres dans les Côtes d’Armor Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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