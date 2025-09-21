JEP – A la rencontre des artisans d’art du bourg Ateliers d’artisans

JEP – A la rencontre des artisans d’art du bourg Ateliers d’artisans dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

A l’occasion des journées du patrimoine, les artisans d’art (coutelier et ébéniste) de Saint-Aignan de Grand Lieu vous ouvrent les portes de leur atelier. Découvrez les coulisses des métiers d’art et assistez à des démonstrations à 14h, 15h et 16h. Tout public – GratuitRendez-vous au 2B et 2C rue du Pressoir, Saint-Aignan de Grand Lieu.Dimanche 21 septembre, de 14h à 18h. Découvrez le programme complet des Journées du patrimoine à Saint-Aignan de Grand Lieu

Ateliers d’artisans 44860

