JEP à l’Académie Militaire de St-Cyr Coëtquidan Rue de Saint-Cyr Guer

Informations pratiques

Guer

JEP à l’Académie Militaire de St-Cyr Coëtquidan

Rue de Saint-Cyr Académie Militaire St-Cyr-Coëtquidan Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Cette journée sera l’occasion de découvrir le creuset de la formation des officiers de l’armée de Terre à travers le patrimoine emblématique du camp bâti de Coëtquidan et de son espace d’entrainement.

Entrée libre et gratuite – Inscription obligatoire. .

Rue de Saint-Cyr Académie Militaire St-Cyr-Coëtquidan Guer 56380 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement JEP à l’Académie Militaire de St-Cyr Coëtquidan Guer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande