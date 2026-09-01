JEP à l’Académie Militaire de St-Cyr Coëtquidan Rue de Saint-Cyr Guer
samedi 19 septembre 2026 · Rue de Saint-Cyr · Guer
Informations pratiques
Guer
JEP à l’Académie Militaire de St-Cyr Coëtquidan
Rue de Saint-Cyr Académie Militaire St-Cyr-Coëtquidan Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !
Cette journée sera l’occasion de découvrir le creuset de la formation des officiers de l’armée de Terre à travers le patrimoine emblématique du camp bâti de Coëtquidan et de son espace d’entrainement.
Entrée libre et gratuite – Inscription obligatoire. .
Rue de Saint-Cyr Académie Militaire St-Cyr-Coëtquidan Guer 56380 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement JEP à l’Académie Militaire de St-Cyr Coëtquidan Guer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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