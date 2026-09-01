JEP à Sacquenville – Atelier fabrication de bouclier à la bibliothèque Sacquenville
samedi 19 septembre 2026 · Sacquenville
Informations pratiques
Sacquenville
JEP à Sacquenville – Atelier fabrication de bouclier à la bibliothèque
14 Rue du Floquet Sacquenville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association « Les Amis du patrimoine de Sacquenville » vous propose un atelier de fabrication de boucliers pour les enfants.
Sur inscription.
Enfants de 5 à 12 ans. .
14 Rue du Floquet Sacquenville 27930 Eure Normandie +33 6 84 72 58 95
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English : JEP à Sacquenville – Atelier fabrication de bouclier à la bibliothèque
L’événement JEP à Sacquenville – Atelier fabrication de bouclier à la bibliothèque Sacquenville a été mis à jour le 2026-09-08 par Comptoir des Loisirs