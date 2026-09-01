Informations pratiques

Sacquenville

JEP à Sacquenville – Atelier fabrication de bouclier à la bibliothèque

14 Rue du Floquet Sacquenville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association « Les Amis du patrimoine de Sacquenville » vous propose un atelier de fabrication de boucliers pour les enfants.

Sur inscription.

Enfants de 5 à 12 ans. .

14 Rue du Floquet Sacquenville 27930 Eure Normandie +33 6 84 72 58 95

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English : JEP à Sacquenville – Atelier fabrication de bouclier à la bibliothèque

L’événement JEP à Sacquenville – Atelier fabrication de bouclier à la bibliothèque Sacquenville a été mis à jour le 2026-09-08 par Comptoir des Loisirs