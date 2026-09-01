Informations pratiques

Sérent

JEP à Sérent : Atelier croquis à l’aquarelle

Chapelle Sainte-Suzanne Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Croquer le paysage sérentais animée par Hélène Trégou : débutant ou confirmé, venez profiter de la beauté des lieux et de la présence de l’artiste pour un moment de partage artistique.

Tout public, sur réservation : culture@serent.bzh / 02 97 75 97 14 .

Chapelle Sainte-Suzanne Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP à Sérent : Atelier croquis à l’aquarelle Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande