JEP à Sérent : Atelier croquis à l’aquarelle Sérent
samedi 19 septembre 2026 · Sérent
Informations pratiques
Sérent
JEP à Sérent : Atelier croquis à l’aquarelle
Chapelle Sainte-Suzanne Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Croquer le paysage sérentais animée par Hélène Trégou : débutant ou confirmé, venez profiter de la beauté des lieux et de la présence de l’artiste pour un moment de partage artistique.
Tout public, sur réservation : culture@serent.bzh / 02 97 75 97 14 .
Chapelle Sainte-Suzanne Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14
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English :
L’événement JEP à Sérent : Atelier croquis à l’aquarelle Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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