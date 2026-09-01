JEP à Sérent : Concert de musique traditionnelle avec Le Camber Le Petit Théâtre Sérent

Informations pratiques

Sérent

JEP à Sérent : Concert de musique traditionnelle avec Le Camber

Le Petit Théâtre 6 Place Saint-Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end se termine de manière festive : une bombarde, trois saxophones, une guitare, une basse et une batterie seront présents pour votre plus grand plaisir !

16h : Concert de musique traditionnelle avec Le Camber, école de musique traditionnelle de Questembert .

Le Petit Théâtre 6 Place Saint-Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

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English :

L’événement JEP à Sérent : Concert de musique traditionnelle avec Le Camber Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande