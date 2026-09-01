JEP à Sérent : Jeux de société sélection speciale « patrimoine » L’Escale Culturelle Sérent
samedi 19 septembre 2026 · L'Escale Culturelle · Sérent
Informations pratiques
Sérent
JEP à Sérent : Jeux de société sélection speciale « patrimoine »
L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La ludothèque vous propose de voir le patrimoine sous un angle ludique : une autre façon de découvrir et d’en apprendre plus sur cette thématique !
10h30-12h30 / 14h30-17h .
L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP à Sérent : Jeux de société sélection speciale « patrimoine » Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
À voir aussi à Sérent (Morbihan)
- Journées Européennes du Patrimoine à Sérent Sérent 19 septembre 2026
- Balade Nature avec Bretagne Vivante Tourbière de Kerfontaine Sérent 20 septembre 2026
- Conférences Sérent et son histoire Le Petit Théâtre Sérent 23 septembre 2026
- Spectacle Les carottes sont cuites Petit Théâtre Sérent 26 septembre 2026
- Temps fort don d’organes Le Petit Théâtre Sérent 30 septembre 2026