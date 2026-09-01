Informations pratiques

Sérent

JEP à Sérent : Jeux de société sélection speciale « patrimoine »

L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La ludothèque vous propose de voir le patrimoine sous un angle ludique : une autre façon de découvrir et d’en apprendre plus sur cette thématique !

10h30-12h30 / 14h30-17h .

L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP à Sérent : Jeux de société sélection speciale « patrimoine » Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande