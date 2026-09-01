JEP à Sérent : Projection / échanges “Autour de nos chapelles” L’Escale Culturelle Sérent

Informations pratiques

Sérent

JEP à Sérent : Projection / échanges “Autour de nos chapelles”

L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Un film documentaire de Gérard Tougait réalisé par l’associaiton Les Passeurs d’images et de sons (2021, 50 minutes)

Résumé : À Sérent, depuis plusieurs siècles, les activités autour des chapelles animent la vie des quartiers, et c’est le plus souvent à l’occasion de fêtes ou de travaux que les gens se réunissent encore régulièrement autour d’elles. Nous sommes allés à la rencontre des ces bénévoles Sérentais qui œuvrent depuis des années à la conservation de ces vielles bâtisses. S’Ils parlent avec nostalgie de leurs souvenirs, ils évoquent également leur attachement à leur chapelle, source du lien qui les rassemble.

Un échange autour du documentaire suivra la projection.

Auditorium, Escale Culturelle

Tout public, entrée libre. .

L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

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English :

L’événement JEP à Sérent : Projection / échanges “Autour de nos chapelles” Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande