JEP à Sérent : Projection / échanges “Autour de nos chapelles” L’Escale Culturelle Sérent
vendredi 18 septembre 2026 · L'Escale Culturelle · Sérent
Informations pratiques
Sérent
JEP à Sérent : Projection / échanges “Autour de nos chapelles”
L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Un film documentaire de Gérard Tougait réalisé par l’associaiton Les Passeurs d’images et de sons (2021, 50 minutes)
Résumé : À Sérent, depuis plusieurs siècles, les activités autour des chapelles animent la vie des quartiers, et c’est le plus souvent à l’occasion de fêtes ou de travaux que les gens se réunissent encore régulièrement autour d’elles. Nous sommes allés à la rencontre des ces bénévoles Sérentais qui œuvrent depuis des années à la conservation de ces vielles bâtisses. S’Ils parlent avec nostalgie de leurs souvenirs, ils évoquent également leur attachement à leur chapelle, source du lien qui les rassemble.
Un échange autour du documentaire suivra la projection.
Auditorium, Escale Culturelle
Tout public, entrée libre. .
L’Escale Culturelle 17 rue du Général Kerhué Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14
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English :
L’événement JEP à Sérent : Projection / échanges “Autour de nos chapelles” Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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