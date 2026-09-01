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AGENDA · Sérent

JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre Sérent

dimanche 20 septembre 2026 · Sérent

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Eglise Saint-Pierre
Ville
56460 Sérent
Département
Morbihan
Tarif

Sérent

JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Connaissez-vous l’histoire de l’église Saint-Pierre ? Bruno Le Déan et Jean-Eude Tougait vous livrent ses secrets !   .

Eglise Saint-Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14 

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English :

L’événement JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

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