Informations pratiques

Sérent

JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Connaissez-vous l’histoire de l’église Saint-Pierre ? Bruno Le Déan et Jean-Eude Tougait vous livrent ses secrets ! .

Eglise Saint-Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

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English :

L’événement JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande