AGENDA · Sérent
JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre Sérent
dimanche 20 septembre 2026 · Sérent
Informations pratiques
Sérent
JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Connaissez-vous l’histoire de l’église Saint-Pierre ? Bruno Le Déan et Jean-Eude Tougait vous livrent ses secrets ! .
Eglise Saint-Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14
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English :
L’événement JEP à Sérent : Visite de l’église Saint-Pierre Sérent a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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