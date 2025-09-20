JEP à Valenciennes « Archi Patrimoine » Valenciennes

JEP à Valenciennes « Archi Patrimoine » Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

JEP à Valenciennes « Archi Patrimoine »

Valenciennes Nord

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Depuis plus de 40 ans, cet événement célèbre les richesses du patrimoine local et les petites histoires qui font la grande.

Thème national 2025, pour (re)découvrir les bâtiments emblématiques de la ville

Une approche dynamique et sportive, pour explorer le patrimoine autrement

Des actvités ludiques et adaptées aux enfants, pour apprendre tout en s’amusant

Visites, animations, rencontres, jeux… C’est une immersion unique dans l’histoire locale que vous êtes invités à vivre en famille ou entre amis !

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

