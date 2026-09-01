AGENDA · Yzeure
JEP à Yzeure Yzeure
samedi 19 septembre 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
JEP à Yzeure
Yzeure Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
.
Yzeure Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
L’événement JEP à Yzeure Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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