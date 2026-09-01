AGENDA · Saint-Brice
JEP | Abbaye de Châtres Saint-Brice
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Brice
Informations pratiques
Saint-Brice
JEP | Abbaye de Châtres
Abbaye de Châtres Saint-Brice Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées gratuites de l’Abbaye de Châtres samedi et dimanche sans réservation.
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Abbaye de Châtres Saint-Brice 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 77 40 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free guided tours of the Abbaye de Châtres on Saturday and Sunday without reservation.
L’événement JEP | Abbaye de Châtres Saint-Brice a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac