Informations pratiques

Saint-Brice

JEP | Abbaye de Châtres

Abbaye de Châtres Saint-Brice Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées gratuites de l’Abbaye de Châtres samedi et dimanche sans réservation.

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Abbaye de Châtres Saint-Brice 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 77 40 61

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English :

Free guided tours of the Abbaye de Châtres on Saturday and Sunday without reservation.

L’événement JEP | Abbaye de Châtres Saint-Brice a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac