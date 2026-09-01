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AGENDA · Saint-Brice

JEP | Abbaye de Châtres Saint-Brice

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Brice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Abbaye de Châtres
Ville
16100 Saint-Brice
Département
Charente
Tarif

Saint-Brice

JEP | Abbaye de Châtres

Abbaye de Châtres Saint-Brice Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées gratuites de l’Abbaye de Châtres samedi et dimanche sans réservation.
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Abbaye de Châtres Saint-Brice 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 77 40 61 

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English :

Free guided tours of the Abbaye de Châtres on Saturday and Sunday without reservation.

L’événement JEP | Abbaye de Châtres Saint-Brice a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac