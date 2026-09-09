AGENDA · Cognac
JEP | Afterwork du patrimoine chez Rémy Martin Cognac
vendredi 18 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Afterwork du patrimoine chez Rémy Martin
29 rue de la société vinicole Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rémy Martin vous invite à son afterwork Apéritif du patrimoine.
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29 rue de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com
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English :
Rémy Martin invites you to its Heritage Aperitif after-work event.
L’événement JEP | Afterwork du patrimoine chez Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2026-08-27 par Destination Cognac
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