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AGENDA · Cognac

JEP | Afterwork du patrimoine chez Rémy Martin Cognac

vendredi 18 septembre 2026 · Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
29 rue de la société vinicole
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Afterwork du patrimoine chez Rémy Martin

29 rue de la société vinicole Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Rémy Martin vous invite à son afterwork Apéritif du patrimoine.
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29 rue de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66  visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English :

Rémy Martin invites you to its Heritage Aperitif after-work event.

L’événement JEP | Afterwork du patrimoine chez Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2026-08-27 par Destination Cognac

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