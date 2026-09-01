JEP : Ancien tribunal de Pontivy Rue du tribunal Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

JEP : Ancien tribunal de Pontivy

Rue du tribunal Ancien tribunal Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Emblématique de la ville et témoin de l’urbanisme napoléonien en Bretagne, le tribunal de Pontivy a été entièrement réhabilitée par la Région Bretagne, avec la rénovation du bâtiment et le réaménagement du jardin paysagé. C’est à la fois un lieu d’accueil et d’information, un espace de restauration, de réunion et de réception ouvert à tous, ainsi qu’un lieu de travail pour le personnel de la Région. Ce projet incarne le déploiement de la Région sur son territoire et la volonté d’apporter un service de proximité aux Bretonnes et aux Bretons.

Visite libre. .

Rue du tribunal Ancien tribunal Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 23 20 42 52

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English :

L’événement JEP : Ancien tribunal de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté