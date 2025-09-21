JEP Anciennes geôles de Caulnes Anciennes geôles Caulnes

Anciennes geôles 2 Rue de la Gare Caulnes Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Salle de justice et anciennes geôles.

Bâtiment du 18ème siècle, visites commentées.

Lectures de petites histoires criminelles. .

Anciennes geôles 2 Rue de la Gare Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne

