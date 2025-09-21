JEP Anciennes geôles de Caulnes Anciennes geôles Caulnes
Anciennes geôles 2 Rue de la Gare Caulnes Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21
Salle de justice et anciennes geôles.
Bâtiment du 18ème siècle, visites commentées.
Lectures de petites histoires criminelles. .
Anciennes geôles 2 Rue de la Gare Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne
