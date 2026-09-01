Informations pratiques

Aniche

JEP Aniche

Aniche Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le patrimoine anichois se dévoile le temps d’une journée

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville d’Aniche vous invite à partir à la découverte de son histoire et de ses richesses, le samedi 19 septembre.

Montez à bord du petit train pour parcourir la ville, poussez les portes des musées, plongez dans l’histoire minière et verrière qui a façonné Aniche et partez à la découverte de lieux, d’objets et d’histoires parfois méconnus.

Visites, expositions, animations, cinéma, ateliers… cette journée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine anichois sous toutes ses formes.

Une belle invitation à prendre le temps de s’arrêter, d’observer et de porter un regard nouveau sur l’histoire qui nous entoure.

Le patrimoine anichois se dévoile le temps d’une journée

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville d’Aniche vous invite à partir à la découverte de son histoire et de ses richesses, le samedi 19 septembre.

Montez à bord du petit train pour parcourir la ville, poussez les portes des musées, plongez dans l’histoire minière et verrière qui a façonné Aniche et partez à la découverte de lieux, d’objets et d’histoires parfois méconnus.

Visites, expositions, animations, cinéma, ateliers… cette journée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine anichois sous toutes ses formes.

Une belle invitation à prendre le temps de s’arrêter, d’observer et de porter un regard nouveau sur l’histoire qui nous entoure. .

Aniche 59580 Nord Hauts-de-France +33 3 27 08 45 06 info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

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English :

Aniche’s Heritage Comes to Life for a Day

%C0 To celebrate European Heritage Days, the City of Aniche invites you to discover its history and treasures on Saturday, September 19.

Hop aboard the little train for a tour of the town, step inside the museums, and immerse yourself in the history of theE8re and glassmaking that shaped Aniche, and set out to discover places, objects, and stories that are sometimes little known.

Tours, exhibitions, activities, movies, workshops… this day will be an opportunity to discover or rediscover Aniche’s heritage in all its forms.

A wonderful invitation to take the time to pause, observe, and take a fresh look at the history that surrounds us.

L’événement JEP Aniche Aniche a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent