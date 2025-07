JEP Animations Val de l’Art Bréhémont

A l’occasion de Journées Européennes du Patrimoine, « Val de l’Art » vous présente une exposition collective composée d’une vingtaine d’artistes démonstration de peinture, exposition de sculptures (place de la Mairie).

Vendredi 19/09

14h à 18h Exposition

19h à 22h Vernissage musical avec Jean-Yves Rousseau

Samedi 20/09

10h à 18h Exposition

Diaporama sur le patrimoine Bréhémontais

11h Animation découverte du Patrimoine local par l’association » Je lis à Bréhémont »

Déambulation rue du 11 novembre et en bord de Loire

Dimanche 21/09

10h à 18h Exposition

12h Intronisation par la confrérie Bachique des Bannerets du Vieux Chenin et du Grolleau du Ridel

Dégustation de vins du domaine Besard.

Entrée libre et gratuite .

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 58 12 87 assovaldelart@gmail.com

English :

Group exhibition featuring some twenty artists, painters, sculptors, visual artists and photographers, in honor of Heritage Days. Several sites are proposed: Church (stained glass windows, portal?), Houses with character in the village, Loire bank, Jeu de boules de fort…

German :

Eine Gruppenausstellung von etwa 20 Künstlern, Malern, Bildhauern, Fotografen, um die Tage des Kulturerbes zu würdigen. Es werden mehrere Orte vorgeschlagen: Kirche (Kirchenfenster, Portal?), charakteristische Häuser im Dorf, Loireufer, Jeu de boules de fort…

Italiano :

Mostra collettiva con una ventina di artisti, pittori, scultori, artisti visivi e fotografi, in onore delle Giornate del Patrimonio. Sono proposti diversi siti: la chiesa (vetrate, portale, ecc.), le case caratteristiche del villaggio, le rive della Loira, il Jeu de Boules de Fort, ecc.

Espanol :

Exposición colectiva de una veintena de artistas, pintores, escultores, artistas plásticos y fotógrafos, con motivo de las Jornadas del Patrimonio de la ciudad.

Se proponen varios emplazamientos:

– Iglesia (vidrieras, portal, etc.)

– Casas con carácter de la ciudad

– Las orillas del Loira

– jeu

