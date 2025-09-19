JEP | Apéritif du patrimoine à La Nauve Cognac

12 Rue de la Nauve Cognac Charente

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-19

La distillerie Merlet et la maison Oxymore s’associent à la Nauve, pour créer une carte signature à tarif préférentiel pendant les Journées du patrimoine.

12 Rue de la Nauve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

The Merlet distillery and Oxymore have teamed up with La Nauve to create a signature menu at a special rate during the Heritage Days.

German :

Die Brennerei Merlet und das Haus Oxymore schließen sich mit La Nauve zusammen, um während der Tage des Kulturerbes eine Signaturkarte zum Vorzugspreis zu kreieren.

Italiano :

La distilleria Merlet e Oxymore hanno collaborato con La Nauve per creare un menu d’autore a un prezzo speciale durante le Giornate del Patrimonio.

Espanol :

La destilería Merlet y Oxymore se han asociado con La Nauve para crear un menú de autor a un precio especial durante las Jornadas del Patrimonio.

