JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole Cognac
JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole Cognac vendredi 19 septembre 2025.
JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole
14 Place du Solençon Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 17:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
La distillerie Merlet et la maison Oxymore s’associent au Luciole, pour créer une carte signature à tarif préférentiel pendant les Journées du patrimoine.
.
14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 054587011 info@bar-luciole.com
English :
The Merlet distillery and Oxymore have teamed up at Le Luciole to create a signature menu at a special rate during the Heritage Days.
German :
Die Brennerei Merlet und das Haus Oxymore schließen sich im Luciole zusammen, um während der Tage des Kulturerbes eine Signaturkarte zum Vorzugspreis zu kreieren.
Italiano :
La distilleria Merlet e Oxymore hanno collaborato al ristorante Le Luciole per creare un menu d’autore a prezzo speciale durante le Giornate del Patrimonio.
Espanol :
La destilería Merlet y Oxymore se han asociado en Le Luciole para crear un menú de autor a un precio especial durante las Jornadas del Patrimonio.
L’événement JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole Cognac a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Cognac