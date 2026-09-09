Informations pratiques

Cognac

JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole

14 Place du Solençon Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Luciole met les produits et spiritueux français à l’honneur. Retrouvez une sélection de cocktails à petits prix.

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14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com

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English :

To celebrate European Heritage Days, Luciole is showcasing French products and spirits. Check out a selection of cocktails at affordable prices.

L’événement JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole Cognac a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac