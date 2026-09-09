JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole Cognac
vendredi 18 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole
14 Place du Solençon Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Luciole met les produits et spiritueux français à l’honneur. Retrouvez une sélection de cocktails à petits prix.
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14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com
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English :
To celebrate European Heritage Days, Luciole is showcasing French products and spirits. Check out a selection of cocktails at affordable prices.
L’événement JEP | Apéritif du patrimoine à Luciole Cognac a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac
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