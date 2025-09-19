JEP | Apéritif du patrimoine Grand Marnier 8 rue du Château Bourg-Charente

JEP | Apéritif du patrimoine Grand Marnier 8 rue du Château Bourg-Charente vendredi 19 septembre 2025.

JEP | Apéritif du patrimoine Grand Marnier

8 rue du Château 25 D158 Bourg-Charente Charente

Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20

2025-09-19

Apéritif du patrimoine.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez visiter le Château Grand Marnier.
8 rue du Château 25 D158 Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 61 10 

English :

Heritage aperitif.
Come and visit Château Grand Marnier on the occasion of the European Heritage Days.

German :

Aperitif des Kulturerbes.
Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Château Grand Marnier.

Italiano :

Aperitivo del patrimonio.
Venite a visitare Château Grand Marnier in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Aperitivo del patrimonio.
Venga a visitar el Château Grand Marnier con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

