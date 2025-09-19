JEP | Apéritif du patrimoine Grand Marnier 8 rue du Château Bourg-Charente
JEP | Apéritif du patrimoine Grand Marnier 8 rue du Château Bourg-Charente vendredi 19 septembre 2025.
JEP | Apéritif du patrimoine Grand Marnier
8 rue du Château 25 D158 Bourg-Charente Charente
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
2025-09-19
Apéritif du patrimoine.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez visiter le Château Grand Marnier.
8 rue du Château 25 D158 Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 61 10
English :
Heritage aperitif.
Come and visit Château Grand Marnier on the occasion of the European Heritage Days.
German :
Aperitif des Kulturerbes.
Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Château Grand Marnier.
Italiano :
Aperitivo del patrimonio.
Venite a visitare Château Grand Marnier in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Aperitivo del patrimonio.
Venga a visitar el Château Grand Marnier con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
