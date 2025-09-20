JEP – Apéro-visite de l’église et de l’orgue de Saint-Aignan de Grand Lieu Église Saint-aignan de Grand Lieu

JEP – Apéro-visite de l’église et de l’orgue de Saint-Aignan de Grand Lieu Église Saint-aignan de Grand Lieu samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 18:00 – 20:00

Gratuit Tout public

Savez-vous que l’église de Saint-Aignan de Grand Lieu possède un décor unique en Loire-Atlantique ?Lors de cet apéro-visite venez découvrir ce petit bijou de la commune et écoutez l’incroyable son de son orgue. Accompagné par un guide, la visite se déroulera avec la présence d’un organiste qui effectuera une démonstration musicale.La soirée se conclura autour d’un apéritif convivial à la fontaine Saint-Rachoux.Sur inscription au 07 64 47 76 59 ou en ligneTout public – Gratuit – Rendez-vous à l’église de Saint-Aignan de Grand Lieu.Découvrez le programme complet des Journées du patrimoine à Saint-Aignan de Grand Lieu

Église Saint-aignan de Grand Lieu 44860

