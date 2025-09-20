JEP ArchéoMusée Coriosolis Rue César Mulon Corseul

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

(Re)Découvrez l’ArchéoMusée Coriosolis et l’histoire de la cité antique des Coriosolites. Profitez d’un film de réalité virtuelle pour vous immerger dans le Temple de Mars comme vous ne l’avez jamais vu !

Exposition permanente et exposition temporaire Caulnes « Histoires romaines sous une école ». .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

