RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Découvrez ces deux établissements emblématiques, si différents au premier abord et pourtant si complémentaires… Le SPLENDID, luxueux hôtel des années 20 et les THERMES, résidence signée Jean Nouvel.

A l’ombre des deux bâtiments emblématiques Art Déco de Dax, que sont l’Atrium et le Splendid, découvrez une architecture révolutionnaire, intemporelle et identitaire.

Effectif limité, inscription obligatoire.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

English : JEP « Architecture Art Déco »

Discover these two emblematic establishments, so different at first glance and yet so complementary? The SPLENDID, a luxury hotel from the 1920s, and the THERMES, a residence designed by Jean Nouvel.

German : JEP « Architecture Art Déco »

Entdecken Sie diese beiden symbolträchtigen Einrichtungen, die auf den ersten Blick so unterschiedlich sind und sich doch so gut ergänzen Das SPLENDID, ein Luxushotel aus den 20er Jahren, und die THERMES, eine von Jean Nouvel entworfene Residenz.

Italiano :

Scoprite questi due stabilimenti emblematici, così diversi a prima vista eppure così complementari? Lo SPLENDID, un hotel di lusso degli anni Venti, e il THERMES, una residenza progettata da Jean Nouvel.

Espanol : JEP « Architecture Art Déco »

¿Descubrir estos dos establecimientos emblemáticos, tan diferentes a primera vista y sin embargo tan complementarios? El SPLENDID, un hotel de lujo de los años 20, y el THERMES, una residencia diseñada por Jean Nouvel.

