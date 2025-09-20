JEP « Architecture religieuse » RDV Office de Tourisme Dax
JEP « Architecture religieuse » RDV Office de Tourisme Dax samedi 20 septembre 2025.
JEP « Architecture religieuse »
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
De la Chapelle des Carmes à la Cathédrale, évocation de l’impact du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle sur notre patrimoine religieux.
Effectif limité, inscription obligatoire.
Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .
English : JEP « Architecture religieuse »
From the Chapelle des Carmes to the Cathedral, an evocation of the impact of the pilgrimage to Santiago de Compostela on our religious heritage.
German : JEP « Architecture religieuse »
Von der Karmeliterkapelle bis zur Kathedrale: Beschwörung des Einflusses der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela auf unser religiöses Erbe.
Italiano :
Dalla Chapelle des Carmes alla Cattedrale, uno sguardo all’impatto del pellegrinaggio a Santiago de Compostela sul nostro patrimonio religioso.
Espanol : JEP « Architecture religieuse »
De la Capilla de los Carmes a la Catedral, una mirada al impacto de la peregrinación a Santiago de Compostela en nuestro patrimonio religioso.
