JEP « Architecture taurine » RDV OFFICE DE TOURISME Dax

JEP « Architecture taurine » RDV OFFICE DE TOURISME Dax dimanche 21 septembre 2025.

JEP « Architecture taurine »

RDV OFFICE DE TOURISME Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

De la place de la Course aux arènes de Dax, évocation d’une architecture taurine qui varie, en fonction des tauromachies et des styles.

Effectif limité, inscription obligatoire.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV OFFICE DE TOURISME Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : JEP « Architecture taurine »

German : JEP « Architecture taurine »

Italiano :

Espanol : JEP « Architecture taurine »

L’événement JEP « Architecture taurine » Dax a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Grand Dax