Dans le 2nde moitié du XXème siècle, l’architecture thermale à Dax évolue, comme dans bon nombre de villes d’eaux. Elle se veut plus moderne, plus fonctionnelle et plus en adéquation avec une clientèle qui, elle aussi, a changé…

Effectif limité, inscription obligatoire.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

English : JEP « Architecture thermale »

In the 2nd half of the 20th century, spa architecture in Dax evolved, as in many other spa towns. It became more modern, more functional and more in tune with a clientele that had also changed…

German : JEP « Architecture thermale »

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Bäderarchitektur in Dax, wie in vielen anderen Kurorten auch, weiter. Sie wird moderner, funktioneller und passt besser zu den Kunden, die sich ebenfalls verändert haben…

Italiano :

Nella seconda metà del XX secolo, come in molte città termali, l’architettura delle terme di Dax si è evoluta. Divenne più moderna, più funzionale e più in sintonia con una clientela che era anch’essa cambiata…

Espanol : JEP « Architecture thermale »

En la segunda mitad del siglo XX, como en muchas ciudades balnearias, la arquitectura del balneario de Dax fue cambiando. Se hizo más moderna, más funcional y más acorde con una clientela que también había cambiado…

