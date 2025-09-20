JEP Archives Départementales & Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Bourges

Bourges

Gratuit

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les Archives du département du Cher ainsi que le Musée de la Résistance et de la Déportation vous ouvrent leurs portes !

Des activités pour tous les âges !

Les enfants participent à des ateliers ludiques où ils construisent le château de Castelnau ou imaginent leur propre maison, inspirée de l’architecte Christian Gimonet. Les adultes explorent le bâtiment des archives à travers des visites guidées et découvrent l’exposition Les déportés, de la libération des camps au travail de mémoire (ouverte de 14h00 à 18h00). En famille, chacun se laisse entraîner dans un escape game rempli de défis et de complicité. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Cher Department Archives and the Museum of Resistance and Deportation open their doors to you!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnen die Archive des Departements Cher sowie das Musée de la Résistance et de la Déportation ihre Türen für Sie!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, gli Archivi del Dipartimento Cher e il Museo della Resistenza e della Deportazione vi aprono le porte!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los Archivos del Departamento de Cher y el Museo de la Resistencia y la Deportación le abren sus puertas

