JEP Archives municipales Traces bâties, traces écrites, patrimoine architectural et archivistique. Moulins

JEP Archives municipales Traces bâties, traces écrites, patrimoine architectural et archivistique.
37 rue du docteur Denis Moulins Allier
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Portes ouvertes aux archives municipales.
37 rue du docteur Denis Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 25 96
English :
Open house at the municipal archives.
German :
Tag der offenen Tür im Stadtarchiv.
Italiano :
Porte aperte all’archivio comunale.
Espanol :
Puertas abiertas en los archivos municipales.
