JEP Artannes-sur-Indre Artannes-sur-Indre

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Les Amis du Patrimoine Artannais présentent les Journées Européennes du Patrimoine et ses visites commentées.

Les Amis du Patrimoine Artannais présentent les Journées Européennes du Patrimoine et ses visites commentées. Goûter .

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19

English :

Les Amis du Patrimoine Artannais presents the European Heritage Days and its guided tours.

German :

Die Freunde des Kulturerbes von Artannais präsentieren die Europäischen Tage des Kulturerbes und ihre kommentierten Führungen.

Italiano :

Les Amis du Patrimoine Artannais presentano le Giornate Europee del Patrimonio e le relative visite guidate.

Espanol :

Les Amis du Patrimoine Artannais presenta las Jornadas Europeas del Patrimonio y sus visitas guiadas.

