JEP Association Saintaise des Chemins de Saint-Jacques de la Charente-Maritime Saintes

11 rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Exposition sur les chemins de Saint-Jacques et visite du refuge.

11 rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mediations.patrimoines@ville-saintes.fr

English :

Exhibition on the roads to Santiago de Compostela and visit to the refuge.

German :

Ausstellung über die Jakobswege und Besuch der Hütte.

Italiano :

Mostra sui percorsi di pellegrinaggio a Santiago de Compostela e visita al rifugio.

Espanol :

Exposición sobre las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela y visita al refugio.

L’événement JEP Association Saintaise des Chemins de Saint-Jacques de la Charente-Maritime Saintes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge