JEP Association Saintaise des Chemins de Saint-Jacques de la Charente-Maritime Saintes

JEP Association Saintaise des Chemins de Saint-Jacques de la Charente-Maritime
11 rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Exposition sur les chemins de Saint-Jacques et visite du refuge.
11 rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mediations.patrimoines@ville-saintes.fr
English :
Exhibition on the roads to Santiago de Compostela and visit to the refuge.
German :
Ausstellung über die Jakobswege und Besuch der Hütte.
Italiano :
Mostra sui percorsi di pellegrinaggio a Santiago de Compostela e visita al rifugio.
Espanol :
Exposición sobre las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela y visita al refugio.
