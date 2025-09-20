JEP Atelier « Bijou gaulois » MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
JEP Atelier « Bijou gaulois » MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine samedi 20 septembre 2025.
JEP Atelier « Bijou gaulois »
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Atelier “Bijou gaulois”.
Les Gaulois étaient très soucieux de leur apparence et de leur parure.
Accompagnés d’un médiateur, réalisez un bijou emblématique des Gaulois.
Durée 30 min .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
