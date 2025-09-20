JEP | Atelier d’initiation à l’ébénisterie Fondation d’entreprise Martell Cognac

JEP | Atelier d’initiation à l’ébénisterie Fondation d’entreprise Martell Cognac samedi 20 septembre 2025.

JEP | Atelier d’initiation à l’ébénisterie

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino-Martell Cognac Charente

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Chaque enfant, accompagné de l’ébéniste Mathias Heinisch, créera une mangeoire à oiseaux en bois d’érable et découvrira le maniement d’outils traditionnels (wastringue, rabot, racloir).

.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino-Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51 ateliers_bois@orange.fr

English :

Accompanied by woodworker Mathias Heinisch, each child will create a bird feeder from maple wood, and learn how to use traditional tools (wastringue, plane, scraper).

German :

Jedes Kind wird in Begleitung des Schreiners Mathias Heinisch ein Vogelfutterhaus aus Ahornholz herstellen und den Umgang mit traditionellen Werkzeugen (Wastring, Hobel, Schaber) kennenlernen.

Italiano :

Accompagnato dall’artigiano del legno Mathias Heinisch, ogni bambino creerà una mangiatoia per uccelli in legno d’acero e imparerà a usare gli strumenti tradizionali (svergola, pialla, raschietto).

Espanol :

Acompañados por el carpintero Mathias Heinisch, cada niño creará un comedero para pájaros con madera de arce y aprenderá a utilizar las herramientas tradicionales (wastringue, cepillo, rascador).

L’événement JEP | Atelier d’initiation à l’ébénisterie Cognac a été mis à jour le 2025-09-04 par Destination Cognac