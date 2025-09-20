JEP : atelier initiation à la taille de pierre Salle des associations Le Broc

JEP : atelier initiation à la taille de pierre Salle des associations Le Broc samedi 20 septembre 2025.

JEP : atelier initiation à la taille de pierre Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Salle des associations Puy-de-Dôme

Gratuit sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Accompagnés d’un tailleur de pierre professionnel, venez découvrir ce matériau et vous initier aux techniques traditionnelles du travail de la pierre. Enfants et adultes pourront reproduire les gestes, manier les outils pour produire formes et motifs.

Tout public à partir de 7 ans – Durée : 2h.

Salle des associations Rue du clos de la Chaux Le Broc 63500 Le Broc 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.issoire-tourisme.com/ »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-08T08:57:09.892Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « patrimoine@capissoire.fr », « response »: {« passId »: 343278532, « isPending »: false, « addressId »: 279171}, « venueId »: 151931, « description »: « Accompagnu00e9s d’un tailleur de pierre professionnel, venez du00e9couvrir ce matu00e9riau et vous initier aux techniques traditionnelles du travail de la pierre. Enfants et adultes pourront reproduire les gestes, manier les outils pour produire formes et motifs. nTout public u00e0 partir de 7 ans u2013 Duru00e9e : 2h. », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T08:57:09.612Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1744144, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T08:57:09.706Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 387181933, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758369600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T08:57:09.892Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/343278532 »}]

Accompagnés d’un tailleur de pierre professionnel, venez découvrir ce matériau et vous initier aux techniques traditionnelles du travail de la pierre. Enfants et adultes pourront reproduire les les …

AggloPaysIssoire