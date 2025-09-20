JEP | Atelier jeune public | Histoire de renard à la Maison du négociant La Maison du négociant Musée d’Art et d’Histoire Cognac

La Maison du négociant Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-20

Atelier jeune public crée ton fanzine ou ton masque.

Les enfants sont invités à participer à un atelier créatif. Ils pourront réaliser, au choix, un fanzine illustré ou un masque inspiré des personnages des fables.

La Maison du négociant Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

English :

Workshop for young audiences: create your own fanzine or mask.

Children are invited to take part in a creative workshop. They can choose to create an illustrated fanzine or a mask inspired by the characters in the fables.

German :

Workshop für junges Publikum: Gestalte dein Fanzine oder deine Maske.

Kinder sind eingeladen, an einem kreativen Workshop teilzunehmen. Sie können wahlweise ein illustriertes Fanzine oder eine Maske gestalten, die von den Figuren der Fabeln inspiriert ist.

Italiano :

Laboratorio per il pubblico giovane: crea la tua fanzine o la tua maschera.

I bambini sono invitati a partecipare a un laboratorio creativo. Possono scegliere di creare una fanzine illustrata o una maschera ispirata ai personaggi delle favole.

Espanol :

Taller para el público infantil: crea tu propio fanzine o máscara.

Los niños están invitados a participar en un taller creativo. Pueden elegir entre crear un fanzine ilustrado o una máscara inspirada en los personajes de las fábulas.

