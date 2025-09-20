JEP | Atelier Sous la terre atelier de pratique artistique Centre d’art contemporain CHABRAM² Bellevigne
JEP | Atelier Sous la terre atelier de pratique artistique Centre d’art contemporain CHABRAM² Bellevigne samedi 20 septembre 2025.
JEP | Atelier Sous la terre atelier de pratique artistique
Centre d’art contemporain CHABRAM² 9 rue Jean Dodin Bellevigne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Sous la terre Atelier de pratique artistique
Les visiteurs de l’exposition Brahmanda le souffle du papier sont invités à rendre l’invisible, visible par l’imaginaire.
.
Centre d’art contemporain CHABRAM² 9 rue Jean Dodin Bellevigne 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 63 89 contact.chabram@gmail.com
English :
Sous la terre Art workshop
Visitors to the Brahmanda? le souffle du papier exhibition are invited to make the invisible visible through the imaginary.
German :
Unter der Erde Workshop zur künstlerischen Praxis
Die Besucher der Ausstellung Brahmanda? der Atem des Papiers sind eingeladen, das Unsichtbare durch ihre Vorstellungskraft sichtbar zu machen.
Italiano :
Sotto la terra Laboratorio artistico
I visitatori della mostra Brahmanda ? le souffle du papier sono invitati a rendere visibile l’invisibile attraverso l’immaginazione.
Espanol :
Bajo la Tierra Taller de arte
Se invita a los visitantes de la exposición Brahmanda ? le souffle du papier a hacer visible lo invisible a través de la imaginación.
L’événement JEP | Atelier Sous la terre atelier de pratique artistique Bellevigne a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Cognac