JEP | Atelier Sous la terre atelier de pratique artistique Centre d'art contemporain CHABRAM² Bellevigne samedi 20 septembre 2025.

Centre d'art contemporain CHABRAM² 9 rue Jean Dodin Bellevigne Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Sous la terre Atelier de pratique artistique

Les visiteurs de l’exposition Brahmanda le souffle du papier sont invités à rendre l’invisible, visible par l’imaginaire.

Centre d’art contemporain CHABRAM² 9 rue Jean Dodin Bellevigne 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 63 89 contact.chabram@gmail.com

English :

Sous la terre Art workshop

Visitors to the Brahmanda? le souffle du papier exhibition are invited to make the invisible visible through the imaginary.

German :

Unter der Erde Workshop zur künstlerischen Praxis

Die Besucher der Ausstellung Brahmanda? der Atem des Papiers sind eingeladen, das Unsichtbare durch ihre Vorstellungskraft sichtbar zu machen.

Italiano :

Sotto la terra Laboratorio artistico

I visitatori della mostra Brahmanda ? le souffle du papier sono invitati a rendere visibile l’invisibile attraverso l’immaginazione.

Espanol :

Bajo la Tierra Taller de arte

Se invita a los visitantes de la exposición Brahmanda ? le souffle du papier a hacer visible lo invisible a través de la imaginación.

