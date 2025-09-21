JEP | Atelier sur les traces de Jean-Baptiste Faurès, un marin de Louis XVI Impasse du Château Bouteville

JEP | Atelier sur les traces de Jean-Baptiste Faurès, un marin de Louis XVI

Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville Charente

À partir de son Journal de services pour les volontaires sur les vaisseaux du Roi , il s’agira de découvrir la trajectoire de ce Saintais d’origine au temps de la Marine de Louis XVI !

English :

Based on his « Journal de services pour les volontaires sur les vaisseaux du Roi » (Diary of services for volunteers on the King?s ships), you will discover the career of this native of Saint-Sauveur during the reign of Louis XVI!

German :

Anhand seines « Journal de services pour les volontaires sur les vaisseaux du Roi » (Tagebuch der Dienste für die Freiwilligen auf den Schiffen des Königs) soll der Werdegang dieses gebürtigen Saintais zur Zeit der Marine Ludwigs XVI. aufgezeigt werden!

Italiano :

Basandoci sul suo « Journal de services pour les volontaires sur les vaisseaux du Roi » (Diario dei servizi per i volontari sulle navi del Re), esploreremo la carriera di questo nativo di Saint-Sauveur durante il regno di Luigi XVI!

Espanol :

A partir de su « Journal de services pour les volontaires sur les vaisseaux du Roi » (Diario de servicios para los voluntarios en los barcos del Rey), exploraremos la carrera de este nativo de Saint-Sauveur durante el reinado de Luis XVI

