JEP Ateliers d’écriture Les Muséales Tourouvre au Perche samedi 20 septembre 2025.

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, Le Muséales vous propose un atelier d’écriture, animé par l’autrice Valérie-Anne Witkowski, de Feuilles et Plumes (Places limitées). .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr

