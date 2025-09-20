JEP au Château d’Azay-Le-Rideau Azay-le-Rideau

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

A l’occasion des 42è Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château d’Azay-le-Rideau, joyau architectural de la Renaissance bâti sur une île de l’Indre au cœur d’un parc paysager.

Toutes les pièces du château, richement meublées et décorées, vous offrent un voyage à travers quatre siècles d’histoire, depuis la Renaissance jusqu’au XIXè siècle.

Votre visite sera aussi l’occasion de découvrir l’exposition Hidden portraits / Portraits cachés de l’artiste allemand Volker Hermes.

Monument ouvert de 9h30 à 18h (dernier accès au château 17h)

Rue de Pineau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

English :

The Château d’Azay-le-Rideau opens its doors to visitors free of charge for the European Heritage Days on September 21 and 22, with a festive program of events including guided tours on Saturday and a concert by the ElaNaveva ensemble on Sunday from 11am to 3pm.

German :

Das Schloss Azay-le-Rideau öffnet anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals am 21. und 22. September kostenlos seine Pforten für Besucher und bietet ein festliches Unterhaltungsprogramm, darunter Führungen am Samstag und ein Konzert des Ensembles ElaNaveva am Sonntag von 11.00 bis 15.00 Uhr.

Italiano :

Il castello di Azay-le-Rideau aprirà gratuitamente le sue porte ai visitatori durante le Giornate europee del patrimonio del 21 e 22 settembre, con un programma di eventi festosi che comprende visite guidate il sabato e un concerto dell’ensemble ElaNaveva la domenica dalle 11.00 alle 15.00.

Espanol :

El castillo de Azay-le-Rideau abre sus puertas gratuitamente a los visitantes durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 21 y 22 de septiembre, con un programa festivo que incluye visitas guiadas el sábado y un concierto del conjunto ElaNaveva el domingo de 11:00 a 15:00 horas.

