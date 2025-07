JEP au chateau de la cour au Berruyer Cheillé

JEP au chateau de la cour au Berruyer Cheillé samedi 20 septembre 2025.

JEP au chateau de la cour au Berruyer

Voie de la Herpiniére à la Cour Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre des monuments extérieurs et jardins 20 et 21 septembre Château de la Cour-au-Berruyer Indre-et-Loire

09:30 12:30/14:00 17:00

Accès aux parties qui offrent un intérêt historique et artistique Manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour d’Honneur du Château e

Voie de la Herpiniére à la Cour Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 27 18 02

English :

Self-guided tour of exterior monuments and gardens September 20 and 21 Château de la Cour-au-Berruyer Indre-et-Loire

09:30 ? 12:30/14:00 17:00

Access to areas of historical and artistic interest: listed manor house, avant Cour and Châtelet, Cour d?Honneur du Château e

German :

Freie Besichtigung der äußeren Denkmäler und Gärten 20. und 21. September Château de la Cour-au-Berruyer Indre-et-Loire

09:30 ? 12:30/14:00 17:00

Zugang zu den Teilen, die ein historisches und künstlerisches Interesse bieten: denkmalgeschütztes Herrenhaus, Vorhof und Châtelet, Ehrenhof des Schlosses e

Italiano :

Visite autoguidate ai monumenti e ai giardini esterni 20 e 21 settembre Château de la Cour-au-Berruyer Indre-et-Loire

09:30 ? 12:30/14:00 17:00

Accesso alle aree di interesse storico e artistico: maniero, piazzale e Châtelet, Cour d’Honneur del castello e

Espanol :

Visitas autoguiadas de los monumentos exteriores y jardines 20 y 21 de septiembre Château de la Cour-au-Berruyer Indre-et-Loire

09:30 ? 12:30/14:00 17:00

Acceso a los espacios de interés histórico-artístico: palacio, patio y castillo catalogados, Corte de Honor del castillo e

L’événement JEP au chateau de la cour au Berruyer Cheillé a été mis à jour le 2025-07-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme