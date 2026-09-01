JEP au Château des ducs de Bourbon Place de la déportation Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Place de la déportation · Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP au Château des ducs de Bourbon

Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée d’un niveau du Château. Pas de choix du niveau visité.

.

Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of one floor of the castle. You cannot choose which floor to visit.

L’événement JEP au Château des ducs de Bourbon Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région