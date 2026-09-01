JEP au Château des ducs de Bourbon Place de la déportation Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Place de la déportation · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP au Château des ducs de Bourbon
Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée d’un niveau du Château. Pas de choix du niveau visité.
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Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
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English :
Guided tour of one floor of the castle. You cannot choose which floor to visit.
L’événement JEP au Château des ducs de Bourbon Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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