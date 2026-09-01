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AGENDA · Moulins

JEP au Château des ducs de Bourbon Place de la déportation Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Place de la déportation · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la déportation
Adresse
Château des ducs de Bourbon
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP au Château des ducs de Bourbon

Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée d’un niveau du Château. Pas de choix du niveau visité.
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Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47  musees@allier.fr

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English :

Guided tour of one floor of the castle. You cannot choose which floor to visit.

L’événement JEP au Château des ducs de Bourbon Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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