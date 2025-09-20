JEP au MAB place du colonel Laussedat Moulins
JEP au MAB place du colonel Laussedat Moulins samedi 20 septembre 2025.
JEP au MAB
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
visite, Atelier, démonstration
.
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
English :
visit, workshop, demonstration
German :
besuch, Workshop, Vorführung
Italiano :
visita, workshop, dimostrazione
Espanol :
visita, taller, demostración
L’événement JEP au MAB Moulins a été mis à jour le 2025-08-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région