JEP au MAB place du colonel Laussedat Moulins

JEP au MAB place du colonel Laussedat Moulins samedi 20 septembre 2025.

JEP au MAB

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

visite, Atelier, démonstration

.

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

English :

visit, workshop, demonstration

German :

besuch, Workshop, Vorführung

Italiano :

visita, workshop, dimostrazione

Espanol :

visita, taller, demostración

L’événement JEP au MAB Moulins a été mis à jour le 2025-08-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région