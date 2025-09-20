JEP au MIJ Musée de L’illustration Jeunesse Moulins
JEP au MIJ Musée de L’illustration Jeunesse Moulins samedi 20 septembre 2025.
JEP au MIJ
Musée de L’illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire Moulins Allier
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre de l’exposition
Visite architecturale
Atelier autour du petit prince avec notre résident Leon .
Présentation d’un webdocumentaire
Musée de L’illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58
English :
Self-guided tour of the exhibition
Architectural tour
Workshop on the Little Prince with our resident Leon .
Presentation of a webdocumentary
German :
Freie Besichtigung der Ausstellung
Architektonischer Rundgang
Workshop rund um den kleinen Prinzen mit unserer Bewohnerin Leon .
Präsentation einer Webdoku
Italiano :
Visita autoguidata della mostra
Visita architettonica
Laboratorio sul Piccolo Principe con il nostro residente Leon.
Presentazione di un documentario web
Espanol :
Visita autoguiada a la exposición
Visita arquitectónica
Taller sobre el Principito con nuestro residente León .
Presentación de un documental web
