JEP | Au milieu des dinosaures d’Angeac-Charente Route des Bergeries Angeac-Charente

Informations pratiques

Angeac-Charente

JEP | Au milieu des dinosaures d’Angeac-Charente

Route des Bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Transportez vous 140 millions d’années en arrière à la rencontre des dinosaures grâce à l’expérience immersive et participative permettant d’interagir avec les dinosaures, en 3D et en taille réelle.

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Route des Bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : JEP | Among the dinosaurs of Angeac-Charente

Travel back 140 million years to meet the dinosaurs through this immersive and interactive experience that lets you

interact with the dinosaurs in 3D and at life-size.

L’événement JEP | Au milieu des dinosaures d’Angeac-Charente Angeac-Charente a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac