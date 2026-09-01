JEP | Au milieu des dinosaures d’Angeac-Charente Route des Bergeries Angeac-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Route des Bergeries · Angeac-Charente
Informations pratiques
Angeac-Charente
JEP | Au milieu des dinosaures d’Angeac-Charente
Route des Bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Transportez vous 140 millions d’années en arrière à la rencontre des dinosaures grâce à l’expérience immersive et participative permettant d’interagir avec les dinosaures, en 3D et en taille réelle.
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Route des Bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : JEP | Among the dinosaurs of Angeac-Charente
Travel back 140 million years to meet the dinosaurs through this immersive and interactive experience that lets you
interact with the dinosaurs in 3D and at life-size.
L’événement JEP | Au milieu des dinosaures d’Angeac-Charente Angeac-Charente a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac