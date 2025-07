JEP au moulin neuf Saché

JEP au moulin neuf Saché samedi 20 septembre 2025.

JEP au moulin neuf

Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Découvrez l’événement « Au fil de l’eau découvrez notre moulin » au Moulin neuf à Saché, les 20 et 21 septembre 2025. Cette exposition multidisciplinaire vous plonge dans l’histoire des moulins avec des artisanes, Catherine Romand et Hélène Sellier Duplessis. Entrée gratuite.

Participez à l’événement ‘Au fil de l’eau découvrez notre moulin’ qui se déroulera au Moulin neuf à Saché. Cette occasion unique vous permettra de découvrir l’histoire fascinante de ce moulin et de rencontrer ses propriétaires passionnés.

Lors des Journées européennes du patrimoine, vous aurez l’opportunité d’explorer les principes physiques qui exploitent la force hydraulique, tout en vous immergeant dans l’histoire sociale et économique des moulins, qui étaient autrefois des lieux de vie et de rencontres. Cet événement vise également à sensibiliser le public à la fragilité de ce patrimoine souvent négligé, essentiel à l’identité culturelle de nos territoires. Préserver un moulin, c’est préserver une mémoire et un lien avec la nature et les techniques ancestrales.

Nous aurons le plaisir .

+33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

